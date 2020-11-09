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Ölümsüz yılan mı? Solucan mı? Alarma geçildi! Parçalara bölündüğünde...

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Giriş: 09.11.2020 13:34
Güncelleme:09.11.2020 13:57
Son dakika haberi... ABD'nin Virginia eyaletinde yarım ay şeklinde başı olan tuhaf bir yılan görüldü. Yetkilileri harekete geçiren söz konusu hayvanın yılan olmadığını, ancak oldukça tehlikeli bir istilacı tür olan çekiç başlı yassı solucan olduğu belirlendi. Vücudundan bir parçası koptuğunda kendini yenileyen hayvanın öldürülmesinin imkansız olduğu ve türün Asya'dan ABD'ye geldiği açıklandı.

Son dakika haberi... ABD'nin Virginia eyaletinde yarım ay şeklinde başı olan tuhaf bir yılan görüldü. Yetkilileri harekete geçiren söz konusu hayvanın yılan olmadığını, ancak oldukça tehlikeli bir istilacı tür olan çekiç başlı yassı solucan olduğu belirlendi. Vücudundan bir parçası koptuğunda kendini yenileyen hayvanın öldürülmesinin imkansız olduğu ve türün Asya'dan ABD'ye geldiği açıklandı.

Son dakika: Ölümsüz yılan mı? Solucan mı? Alarma geçildi! Parçalara bölündüğünde... SON DAKİKA: ÖLÜMSÜZ YILAN MI? SOLUCAN MI? ALARMA GEÇİLDİ! PARÇALARA BÖLÜNDÜĞÜNDE...

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