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09 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Ölümsüz yılan mı? Solucan mı? Alarma geçildi! Parçalara bölündüğünde... Son dakika: Ölümsüz yılan mı? Solucan mı? Alarma geçildi! Parçalara bölündüğünde...
Son dakika haberi... ABD'nin Virginia eyaletinde yarım ay şeklinde başı olan tuhaf bir yılan görüldü. Yetkilileri harekete geçiren söz konusu hayvanın yılan olmadığını, ancak oldukça tehlikeli bir istilacı tür olan çekiç başlı yassı solucan olduğu belirlendi. Vücudundan bir parçası koptuğunda kendini yenileyen hayvanın öldürülmesinin imkansız olduğu ve türün Asya'dan ABD'ye geldiği açıklandı.
Giriş Tarihi: 09.11.2020 13:49 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 14:05
ABD'nin Virgina eyaletinde yaşayan bir kişi yaban hayatı yetkilerini yarım ay şeklinde bir başa sahip olan gizemli bir yılana karşı harekete geçirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Paniğe kapılan vatandaş Virginia Yaban Hayatı Yönetim Kontrolü'nün 24 saatlik yılan yardım hattıyla temasa geçerek yetkililere haber verdi.
ÇEKİÇ BAŞLI YASSI SOLUCAN 'Yılanın' aslında Asya'dan gelen istilacı bir tür olan çekiç başlı yassı solucan olduğu ortaya çıktı. Söz konusu solucanların 1900'lü yılların başında bitki ticareti yoluyla ABD'ye geldiği ve o zamandan beri bölgede gittikçe yaygınlaştığı ifade edildi. PARÇALARA BÖLÜNDÜĞÜNDE... Öte yandan, çekiç kafalı yassı kurtlar uzun zamandır bilinmelerine rağmen hala bilim insanları arasında gizemini koruyor. Yenilenme gücüne sahip olan bu hayvanların parçalara ayrıldıklarında hiçbir kısımlarının ölmediği keşfedildi. Daha önce yapılan bir araştırmada, 300 parçaya ayrılan bir çekiç kafalı yassı kurdun, her bir parçasının kendine ayrı bir kafa üreterek kısa zamanda tam boyuta ulaştığı görüldü.