Son dakika: Ölümsüz yılan mı? Solucan mı? Alarma geçildi! Parçalara bölündüğünde...

PARÇALARA BÖLÜNDÜĞÜNDE...



Öte yandan, çekiç kafalı yassı kurtlar uzun zamandır bilinmelerine rağmen hala bilim insanları arasında gizemini koruyor. Yenilenme gücüne sahip olan bu hayvanların parçalara ayrıldıklarında hiçbir kısımlarının ölmediği keşfedildi. Daha önce yapılan bir araştırmada, 300 parçaya ayrılan bir çekiç kafalı yassı kurdun, her bir parçasının kendine ayrı bir kafa üreterek kısa zamanda tam boyuta ulaştığı görüldü.