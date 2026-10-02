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İstanbul'da yağmur trafiği vurdu! Yoğunluk yüzde 64'e çıktı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

İstanbul'da yağmur trafiği vurdu! Yoğunluk yüzde 64'e çıktı

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur, trafik yoğunluğunu da artırdı. Kent genelinde yüzde 56-57 seviyesine çıkan yoğunluk, Anadolu Yakası'nda yüzde 64'e ulaştı. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine bağlantı yollarında uzun araç kuyrukları oluşurken, bazı güzergâhlarda araç arızaları da trafiği olumsuz etkiledi. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, “Yaklaşık 1-1,5 saat sonra yoğunluğun yüzde 60'ın üzerine çıkması bekleniyor” dedi.

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