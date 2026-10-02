Eyüpsultan Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: Başkan Mithat Bülent Özmen dahil 28 kişi gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 23'ü kamu görevlisi 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 28 şüphelinin tamamı gözaltına alınırken, belediye binası ve bazı adreslerde aramalar yapıldı. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, “28 şüphelinin tamamı gözaltına alındı” diyerek operasyonun ayrıntılarını aktardı.