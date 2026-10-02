Fon kurulu bugün 2. kez toplanacak: Toplantıda hangi ilave tedbirler alınacak?

Fon soruşturmasında gözler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Fon Koordinasyon Kurulu'nun bugün gerçekleştireceği ikinci toplantıya çevrildi. Tutuklu sayısının 65'e yükseldiği soruşturmada SPK'nın duyurduğu 1 milyon liralık ara ödeme ve gönüllü iade mekanizmasının ayrıntıları merak edilirken, tasfiye sürecinde Ziraat Bankası ve İş Bankası'nın rolü de netleşiyor. A Para Ekonomi Haber Müdür Yardımcısı Uğur Korkmaz, “Bu cevabı olmayan sorulara da belki yanıtlar bulacağız” dedi.