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Fon kurulu bugün 2. kez toplanacak: Toplantıda hangi ilave tedbirler alınacak?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Fon kurulu bugün 2. kez toplanacak: Toplantıda hangi ilave tedbirler alınacak?

Fon soruşturmasında gözler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Fon Koordinasyon Kurulu'nun bugün gerçekleştireceği ikinci toplantıya çevrildi. Tutuklu sayısının 65'e yükseldiği soruşturmada SPK'nın duyurduğu 1 milyon liralık ara ödeme ve gönüllü iade mekanizmasının ayrıntıları merak edilirken, tasfiye sürecinde Ziraat Bankası ve İş Bankası'nın rolü de netleşiyor. A Para Ekonomi Haber Müdür Yardımcısı Uğur Korkmaz, “Bu cevabı olmayan sorulara da belki yanıtlar bulacağız” dedi.

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