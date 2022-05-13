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Olmaz olsun böyle anne! Yabancı uyruklu cani kadın, doğurduğu bebeği balkondan attı: Kargalar toplanınca…

İHA
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Giriş: 13.05.2022 10:49
Güncelleme:13.05.2022 10:52
İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde yaşanan vahşet tüyler ürpertti. Yaşadığı apartman dairesinde kendi kendine doğum yapan cani kadın, bebeğini, evin balkonundan aşağıya attı. Zemin katın terasına düşen bebek, feci şekilde yaşamını yitirdi. Diğer taraftan kan donduran olaya ilişkin ortaya çıkan ayrıntılar ise akıllara durgunluk getirdi. Edinilen bilgilere göre bir grup karganın, bebeğin çevresinde toplanması sonrası korkunç olay gün yüzüne çıktı...
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Kendi doğurduğu bebeği balkondan attı
Kendi doğurduğu bebeği balkondan attı
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