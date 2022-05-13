13 Mayıs 2022, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Olmaz olsun böyle anne! Yabancı uyruklu cani kadın, doğurduğu bebeği balkondan attı: Kargalar toplanınca…
İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde yaşanan vahşet tüyler ürpertti. Yaşadığı apartman dairesinde kendi kendine doğum yapan cani kadın, bebeğini, evin balkonundan aşağıya attı. Zemin katın terasına düşen bebek, feci şekilde yaşamını yitirdi. Diğer taraftan kan donduran olaya ilişkin ortaya çıkan ayrıntılar ise akıllara durgunluk getirdi. Edinilen bilgilere göre bir grup karganın, bebeğin çevresinde toplanması sonrası korkunç olay gün yüzüne çıktı...