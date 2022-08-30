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Olay yerine gelen jandarmadan duygulandıran hareket! Türk bayrağını önce öptü sonra aracına aldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.08.2022 09:01
İstanbul Havalimanı yolu İhsaniye mevkisinde sürücüsünün adı belirlenemeyen 34 TFY 84 plakalı ticari taksi ile 2 motosiklet çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan motosiklette bulunan Türk Bayrağını gören jandarma, bayrağı önce öptü ardından aracına aldı.
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