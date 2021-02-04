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Okulda meteor paniği! NASA devreye girdi ama...
Avustralya'da bir okulun bahçesinde görülen "gök taşı" okul yetkililerini harekete geçirdi. Olay yerine polis ekipleri çağırılırken NASA'ya haber verildi. Ancak işin aslı çok farklı çıktı. Bakın o gök taşı nereden geldi?
Avustralya'da bir okulun bahçesinde görülen "gök taşı" okul yetkililerini harekete geçirdi. Olay yerine polis ekipleri çağırılırken NASA'ya haber verildi. Ancak işin aslı çok farklı çıktı. Bakın o gök taşı nereden geldi?