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Okulda meteor paniği! NASA devreye girdi ama...

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Giriş: 04.02.2021 08:22
Güncelleme:04.02.2021 09:31
Avustralya'da bir okulun bahçesinde görülen "gök taşı" okul yetkililerini harekete geçirdi. Olay yerine polis ekipleri çağırılırken NASA'ya haber verildi. Ancak işin aslı çok farklı çıktı. Bakın o gök taşı nereden geldi?

Avustralya'da bir okulun bahçesinde görülen "gök taşı" okul yetkililerini harekete geçirdi. Olay yerine polis ekipleri çağırılırken NASA'ya haber verildi. Ancak işin aslı çok farklı çıktı. Bakın o gök taşı nereden geldi?

Okulda meteor paniği! NASA devreye girdi ama... OKULDA METEOR PANİĞİ! NASA DEVREYE GİRDİ AMA...
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