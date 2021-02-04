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04 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Okulda meteor paniği! NASA devreye girdi ama...
Avustralya'da bir okulun bahçesinde görülen "gök taşı" okul yetkililerini harekete geçirdi. Olay yerine polis ekipleri çağırılırken NASA'ya haber verildi. Ancak işin aslı çok farklı çıktı. Bakın o gök taşı nereden geldi?
Giriş Tarihi: 04.02.2021 09:29 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021 09:31
Avustralya'nın Queensland eyaletindeki bir okulun bahçesinde bulunan kaya parçası paniğe neden oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Öğretmen ve yöneticiler durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis memurları okula giriş çıkışlar durdurdu.
Kayanın görüntülerini incelenmesi için NASA'ya gönderdi ancak işin aslı kısa sürede ortaya çıktı.
NASA FARKINDA OLMADAN FOTOĞRAFI YAYINLADI! MARS'TAKİ BİNAYI UZAYLILAR MI YAPTI?
Varlığı iddia edilen uzay üssünün, NASA'nın güneş sisteminde bilinen en büyük volkanik dağ olan Olympus Mons yakınlarındaki '2001 Mars Odyssey Misyonu' tarafından çekilen görüntüleri büyük tartışma yarattı. İngilltere merkezli Express haber sitesinde yer alan habere göre, NASA'nın arşivlerinden çıkan inanılmaz fotoğrafın alt kısmında, kayalardan yapılmış bir yapı gözüküyor ve UFO uzmanı Scott C Waring bu yapının uzaylılar tarafından yapıldığını iddia ediyor. UFO Sightings Daily'nin komplo bloğunu işleten Waring, "Fotoğraf açıkça kare şeklindeki binaya bağlı bir uzaylı piramitini gösteriyor." dedi.