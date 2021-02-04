Okulda meteor paniği! NASA devreye girdi ama...

NASA FARKINDA OLMADAN FOTOĞRAFI YAYINLADI! MARS'TAKİ BİNAYI UZAYLILAR MI YAPTI?

Varlığı iddia edilen uzay üssünün, NASA'nın güneş sisteminde bilinen en büyük volkanik dağ olan Olympus Mons yakınlarındaki '2001 Mars Odyssey Misyonu' tarafından çekilen görüntüleri büyük tartışma yarattı. İngilltere merkezli Express haber sitesinde yer alan habere göre, NASA'nın arşivlerinden çıkan inanılmaz fotoğrafın alt kısmında, kayalardan yapılmış bir yapı gözüküyor ve UFO uzmanı Scott C Waring bu yapının uzaylılar tarafından yapıldığını iddia ediyor. UFO Sightings Daily'nin komplo bloğunu işleten Waring, "Fotoğraf açıkça kare şeklindeki binaya bağlı bir uzaylı piramitini gösteriyor." dedi.