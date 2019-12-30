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30.12.2019

Okula dönen Suriyeli çocuklardan Türkiye'ye teşekkür

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgede yaşam normale dönmeye başladı. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı, güvenli bir şekilde okula gitmenin mutluluğunu yaşayan çocukların videosunu paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı'yla sadece bölgedeki teröristleri değil aynı zaman da yerel halkın da özgürce yaşayabilmesi için var gücüyle çalıştı.

Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra bölgedeki vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesi için ilk olarak okul ve hastaneler tadilattan geçirildi.

Güven ve huzur ortamı oluşturulan bölgede çocuklar da gönül rahatlığıyla eğitimlerine devam edebiliyor.

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı, okula dönmenin sevincini yaşayan Suriyeli çocukların mutluluğunu sosyal medya üzerinden paylaştı.

Bakanlık tarafından paylaşılan videoda şu ifadelere yer verildi: "Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Suriyeli çocuklar, Türkiye sayesinde okullarına geri dönmenin sevincini yaşıyor."

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