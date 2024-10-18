18 Ekim 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Kör Nokta
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Okul ve ders saatleri değişecek mi? MEB 81 ile genelge gönderdi
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine "okul ve ders saati uygulaması" konulu genelge gönderildi. Genelgede ders saatleri konusunda gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla mevcut ileri saat uygulamasının sürdürülmesine yer verilirken il bazlı mesai ve ders saati başlangıç saatlerini belirlemede valiliklerin yetkili olduğu hatırlatıldı.