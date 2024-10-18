Okul ve ders saatleri değişecek mi? MEB 81 ile genelge gönderdi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine "okul ve ders saati uygulaması" konulu genelge gönderildi. Genelgede ders saatleri konusunda gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla mevcut ileri saat uygulamasının sürdürülmesine yer verilirken il bazlı mesai ve ders saati başlangıç saatlerini belirlemede valiliklerin yetkili olduğu hatırlatıldı.

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