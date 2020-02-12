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12.02.2020
Okul otobüsünde dehşet anları! |Video
ABD'nin Ohio eyaletinde bir okul otobüsünde korku dolu anlar yaşandı. Öğrencilerin de içinde olduğu servis başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otobüs yan yattı. Otobüsteki öğrencilerin aracın içinde savrulduğu anlar kameraya yansıdı. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmadı. İşte o korkunç anlar...
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