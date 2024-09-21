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Oksijen tüpüyle otobüse bindi! Ortaklık savaş alanı

Oksijen tüpüyle otobüse bindi! Ortaklık savaş alanı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.09.2024 16:07
Bingöl’de, oksijen tüpüyle otobüse binen bir kişi faciaya davetiye çıkardı. Tüpün açılması ile yaşanan panik otobüs kamerasına yansıdı.
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Oksijen tüpüyle otobüse bindi!
Oksijen tüpüyle otobüse bindi!
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