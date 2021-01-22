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Öğrencilere 'yarıyıl tatili' tavsiyeleri! Sömestri tatili nasıl değerlendirilmeli?

A Haber
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Giriş: 22.01.2021 10:36
Güncelleme:22.01.2021 10:44
Eğitim öğretimde ara tatile gidiliyor, öğrenciler heyecanla karnelerini bekliyor. Peki öğrenciler evde nasıl vakit geçirmeli? Aileler çocuklarını nasıl yönlendirmeli? A Haber Muhabiri Esra Keskin, Çocuk Sağlığı Uzmanı Dr. Banu Yazıcı'ya sordu. İşte haberin detayları...

Çocuk Sağlığı Uzmanı Dr. Banu Yazıcı'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Çocuklar da zorlu bir süreçten geçiyor, bu tatil onlar için hediye. Bütün dönem boyunca evde oturdular. Dışarıya çıkma saatlerinde dışarı çıksınlar, ormanlarda yaylalarda gezsinler.

Tabletlerden bir hafta uzak kalmak iyi gelecektir. Daha sonra kendilerine bir program yaparak ödevlerini yapabilirler. Ekran süremiz bizim 2 saat. 2 saati aşmamalarını öneriyoruz.

Aileler de çocuklarıyla bol bol etkinlik yapsınlar. Ama kapalı yerlerde bulunmamalarını öneriyoruz.

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