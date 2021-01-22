Uludağ'da yarıyıl yoğunluğu: Yüzde 90 doluluk oranına ulaştı

Şu an kayak severler oldukça rağbet gösteriyor, telefonlar kilitlendi. İnsanlar evde kaldıkça sömestirde kendini bir yere atmak istiyor. Kış tatili, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun geçiyor. Pistler akşam 5- 6 gibi kapanıyor, sabah 09.00'da açılıyor. Tatile gelen misafirlerin seyahat izni var. Biz kendilerine rezervasyon formu gönderiyoruz. Belli saatler içerisinde seyahat edebiliyorlar. Yüzde 70'e yakın kapasitemiz var. Bu kapasitenin de yüzde 90'ı doldu" dedi.

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