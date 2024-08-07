07 Ağustos 2024, Çarşamba
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Oğlunu trafik kazasında kaybeden babanın son bakışı yürekleri sızlattı
Antalya'da meydana gelen ve yaşı küçük iki sürücünün karıştığı trafik kazasında 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti. Oğlunun ölüm haberini alarak olay yerine gelen babanın evladına son bakışı yürekleri sızlattı.