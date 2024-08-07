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Oğlunu trafik kazasında kaybeden babanın son bakışı yürekleri sızlattı

Oğlunu trafik kazasında kaybeden babanın son bakışı yürekleri sızlattı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 07.08.2024 15:58
Antalya'da meydana gelen ve yaşı küçük iki sürücünün karıştığı trafik kazasında 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti. Oğlunun ölüm haberini alarak olay yerine gelen babanın evladına son bakışı yürekleri sızlattı.
Oğlunu trafik kazasında kaybeden baba yürekleri sızlattı
Oğlunu trafik kazasında kaybeden baba yürekleri sızlattı
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