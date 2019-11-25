Öfkeli koca, doktora fırçayla saldırdı

Pendik’te aile sağlığı merkezinde kimliği olmadığı için işlem yaptıramayan N.T. isimli kadın, durumu kocasına anlatınca öfkeli koca sağlık merkezini bastı. Muayene odasına giren Ö.T. isimli şahıs eşine bağırdığını iddia ettiği doktora küfürler etti. Hızını alamayan saldırgan eş, doktoru darp etmek için eline fırça alarak odaya girmek istedi. Kapıyı kilitleyen doktor darp edilmekten son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Pendik Esenyalı Mahallesinde aile sağlığı merkezinde meydana geldi. İddiaya göre N.T. isimli kadın kimliği olmadan geldiği aile sağlığı merkezinde, doktorunun istediği tahlilleri devlet bütçesinden yaptırmaya çalıştı. Görevlilerin kimliğiyle tekrar gelmelerini söylemesi üzerine kadın durumu eşine anlattı. Ö.T. isimli öfkeli koca aile sağlığı merkezine gelerek doktorun odasını bastı. Şahıs, eşine bağırdığını iddia ettiği doktora küfür ve hakaretlerde bulundu. Görevlilerin müdahalesiyle doktoru darp edemeyen şahıs odadan çıktı, daha sonra doktoru darp edebilmek için elinde fırçayla tekrar odayı basmaya çalıştı. Doktor, odasının kapısını son anda kapatarak darptan kurtuldu. Şahıs bir süre kapıyı tekmeleyip odaya girmeye çalıştıysa da başarılı olamadı.

Olayı anlatan mağdur doktor Levent Kutlu, "Sabah bir kadın hasta geldi, özelde kadın doğum muayenesi olmuş, bazı tetkikler istenmiş ve tahlillerini git sağlık ocağında yaptır denmiş. Hasta da tahlillerini yaptırmak için bana gelmiş, Öncelikle kaydını açmak ve sonra şikayetlerini dinlemek için kimliğini istedim, kimliği yanında değilmiş. Doğal olarak kimliği olmadığı için "kimliğini git al gel bir kontrol edeyim, gereken bir şey varsa yaparız" dedim ve hasta gitti. Saat 14:00'e doğru İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden Dr. Özkan Bey aradı, Özkan Bey, "Sabimden aradılar, sizi şikayet etmişler, ederken de "bugün saat 14: 00'de oraya gidecek ve o doktora (bana) gününü gösterecem" diye başlayan hakaret ve tehdit içeren ifadelerde bulunmuş. İlçe Sağlık Müdürlüğü bu açıdan dikkatli olmamı söyledi. Konuyla ilgili merkezimizin danışmasındaki personele bilgi verdim ve böyle biri gelirse beni uyarmalarını dikkatli olmalarını istedim. Öğlenden sonra danışma personelim şahsın merkezimize hışımla girdiğini belirtti. Bunu duyunca webcamımı açtım, o kişi olduğunu sandığım kişi gelince de çalıştırdım. İçeri girdiği gibi bağırarak karısına hakaret ettiğimi, işini yapmadığımı, geri gönderdiğimi söyleyerek ağza alınmayacak küfürlere başladı. Bana, anneme, eşime etmediği küfür kalmadı. Üzerime yürüdü, sonra birden dışarı çıktı ve önceden orada olduğunu gördüğü ki ben orada olduğunu bilmiyordum, sopa-fırçayı almak için fırladı. Elinde fırçayı görünce can havliyle kapıya fırladım ve kapattım. Kapalı kapıdan da küfürlerine devam etti ve kapıyı tekmeledi ve kırdı. Allahtan bana yardıma gelen kadın çalışanlarımıza saldırmadı. Sadece kapının kırıldığı ile kaldık. Yaşadıklarımın tamamı video da vardır. Umarım başka meslektaşlarım hatta hiçbir insan benzerini yaşamaz, yaşamasın" dedi

Öte yandan şahsın aile sağlığı merkezini basıp doktoru darp etmeye çalıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şahıs doktorun odasını basıp doktora hakaretler ediyor, daha sonra odadan çıkıyor ve doktoru dövmek için elinde fırçayla tekrar odaya girmeye çalışıyor. Doktorun son anda kapıyı kapatıp kilitlemesiyle şahıs odaya giremiyor.