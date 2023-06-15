15 Haziran 2023, Perşembe
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Ödül töreninde skandal üstüne skandal! Melike Şahin LGBT savunuculuğuna kalktı
Elle Style Awards töreninde skandal üstüne skandal yaşandı. Aile yapısını hedef alan LGBT sapkınlığını savunan Mabel Matiz’in ardından benzer bir konuşma da Melike Şahin’den geldi. Ödül almak için sahneye çıkan şarkıcı skandal ifadelere imza atarak LGBT savunuculuğu yaptı.