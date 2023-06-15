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Ödül töreninde skandal üstüne skandal! Melike Şahin LGBT savunuculuğuna kalktı

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Giriş: 15.06.2023 09:30
Elle Style Awards töreninde skandal üstüne skandal yaşandı. Aile yapısını hedef alan LGBT sapkınlığını savunan Mabel Matiz’in ardından benzer bir konuşma da Melike Şahin’den geldi. Ödül almak için sahneye çıkan şarkıcı skandal ifadelere imza atarak LGBT savunuculuğu yaptı.
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