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Ödevini yapmayan kız çocuğuna akılalmaz ceza

İHA
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Giriş: 09.06.2022 10:11
Hindistan'da bir aile 5 yaşındaki kızlarını, ödevini yapmadığı gerekçesiyle ellerini ve ayaklarını iple bağlayarak evin çatısına çıkarıp 40 derecelik sıcağın altında bıraktı.
Kız çocuğuna akılalmaz ceza KIZ ÇOCUĞUNA AKILALMAZ CEZA

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Kız çocuğuna akılalmaz ceza
Kız çocuğuna akılalmaz ceza
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