Normalleşme süreciyle birlikte camilerde yeni dönem | VİDEO

Salgın tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta kapatılan camiler cuma günü açılıyor. İlk Cuma namazı cami bahçeleri ile valilik ve kaymakamlıkların belirleyeceği aralarında okul ve meydanların da olduğu alanlarda, sosyal mesafe gözetilerek kılınacak. Diyanet camilerde dikkat edilmesi gereken kuralları da açıkladı.

Diyanet camilerde dikkat edilmesi gereken tedbirleri şöyle sıraladı:

- Camilerde abdest alınmayacak, evde abdest alınıp gelinecek (şadırvan, abdest alma yerleri kapalı olacak)

- Maskesiz camiye girilmeyecek.

- Herkes kendi seccadesini getirecek.

- Camilerde belirlenen mesafelerde saf tutulacak.

- Namaz çıkışlarında kesinlikle tokalaşma olmayacak.

- Cuma namazı caminin bahçesinde kılınacak, camide kılınmayacak.

- Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde kılınabilecek.

- Öğlen-ikindi, cemaatle kılınacak diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacak.

- Sokağa çıkma yasağı kapsamında yer alan vatandaşlar ile hastalık belirtileri taşıyanların evlerinde kalmaları gerek.

- Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak, hutbe okunacak, namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına çalışılacak.

- Camilerde ortak kullanıma açık olan rahle, tespih, ayakkabı çekeceği kullanılmayacak.