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Normalleşme süreciyle birlikte camilerde yeni dönem | VİDEO
Diyanet camilerde dikkat edilmesi gereken tedbirleri şöyle sıraladı:
- Camilerde abdest alınmayacak, evde abdest alınıp gelinecek (şadırvan, abdest alma yerleri kapalı olacak)
- Maskesiz camiye girilmeyecek.
- Herkes kendi seccadesini getirecek.
- Camilerde belirlenen mesafelerde saf tutulacak.
- Namaz çıkışlarında kesinlikle tokalaşma olmayacak.
- Cuma namazı caminin bahçesinde kılınacak, camide kılınmayacak.
- Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde kılınabilecek.
- Öğlen-ikindi, cemaatle kılınacak diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacak.
- Sokağa çıkma yasağı kapsamında yer alan vatandaşlar ile hastalık belirtileri taşıyanların evlerinde kalmaları gerek.
- Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak, hutbe okunacak, namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına çalışılacak.
- Camilerde ortak kullanıma açık olan rahle, tespih, ayakkabı çekeceği kullanılmayacak.