05 Nisan 2022, Salı
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Nisa bebekten kötü haber! Biyolojik annesi gözaltında
Acil tıp teknisyeni Büşra Durmaz, Pendik'te boş bir araziye terk edilmiş 3 aylık bebeğe süt annelik yapmasıyla gönülleri fethetmişti. Büşra hemşirenin 'Nisa Mihriban' ismini verdiği bebek, yoğun bakımda.. Biyolojik annesi ise bulundu, gözaltında. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.