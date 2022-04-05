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Nisa bebekten kötü haber! Biyolojik annesi gözaltında

A Haber
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Giriş: 05.04.2022 11:08
Acil tıp teknisyeni Büşra Durmaz, Pendik'te boş bir araziye terk edilmiş 3 aylık bebeğe süt annelik yapmasıyla gönülleri fethetmişti. Büşra hemşirenin 'Nisa Mihriban' ismini verdiği bebek, yoğun bakımda.. Biyolojik annesi ise bulundu, gözaltında. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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