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Nisa bebek yaşam savaşı veriyor! Başhekimlik: Beyin ölümüyle ilgili kesin sonuç daha belirlenemedi

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.04.2022 16:48
İstanbul Pendik’te annesinin boş araziye bıraktığı Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin hastaneden yeni açıklama geldi. Son durum, Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
Nisa bebek yaşam savaşı veriyor!
Nisa bebek yaşam savaşı veriyor!
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