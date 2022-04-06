06 Nisan 2022, Çarşamba
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Nisa bebek yaşam savaşı veriyor! Başhekimlik: Beyin ölümüyle ilgili kesin sonuç daha belirlenemedi
İstanbul Pendik’te annesinin boş araziye bıraktığı Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin hastaneden yeni açıklama geldi. Son durum, Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.