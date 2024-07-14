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Nihal Candan’dan deniz pozu! Kardeşi içeride o tatilde

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.07.2024 20:47
Sosyal medya fenomenleri Bahar - Nihal Candan kardeşler, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından yaklaşık 9 ay önce tutuklanmıştı. Ancak Nihal Candan, cezaevinde 37 kiloya düşmüş ve sağlık gerekçesiyle tahliye edilmişti. Candan'ın sağlığının iyi olmadığı düşünüyordu. Ta ki bu fotoğrafa kadar...
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Nihal Candan’dan deniz pozu!
Nihal Candan’dan deniz pozu!
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