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Niğde’deki kavgada dehşet anları kamerada

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Giriş: 23.12.2023 14:42
Edinilen bilgiye göre, Ata Sanayi'de aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grubun silahlı, sopalı kavgasında 1 kişi pompalı tüfekle, 8 kişi ise sopayla yaralandı. 4 aracın da zarar gördüğü olayda yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şahısların sopalarla birbirine saldırması, tüfekle ateş açılması ve kurşunların otomobile isabet etmesi saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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