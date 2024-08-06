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Nevşehir'de korkunç kaza! İki araç da hurdaya döndü: 1'i ağır 14 yaralı

Nevşehir'de korkunç kaza! İki araç da hurdaya döndü: 1'i ağır 14 yaralı

DHA
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Giriş: 06.08.2024 16:23
Nevşehir'de öğle saatlerinde Avanos yolunda bir cip ile minibüs çarpıştı. Feci kazada iki araçta adeta hurdaya dönerken, araçta bulunanlardan 1'i ağır olmak üzere 14'ü yaralandı.
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