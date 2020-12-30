Nesli tükenme tehlikesinde! Son anda bir tanesi kurtarılabildi

Tokat'ta av yasağının olması nedeni ile yapılan denetimlerde ele geçirilen uzatma ağında bulunan iki siyah benekli alabalıktan biri kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Tokat'ta av yasağının olması nedeni ile yapılan denetimlerde ele geçirilen uzatma ağında bulunan iki siyah benekli alabalıktan biri kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.