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Nesli tükenme tehlikesinde! Son anda bir tanesi kurtarılabildi

İHA
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Giriş: 30.12.2020 17:06
Güncelleme:30.12.2020 17:14
Tokat'ta av yasağının olması nedeni ile yapılan denetimlerde ele geçirilen uzatma ağında bulunan iki siyah benekli alabalıktan biri kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Tokat'ta av yasağının olması nedeni ile yapılan denetimlerde ele geçirilen uzatma ağında bulunan iki siyah benekli alabalıktan biri kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Nesli tükenme tehlikesinde! Son anda bir tanesi kurtarılabildi NESLİ TÜKENME TEHLİKESİNDE! SON ANDA BİR TANESİ KURTARILABİLDİ
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