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Nemrut Kalderası'nda renkli görüntüler... Piknikçilerin çadırına dadanan ayılar böyle görüntülendi

Nemrut Kalderası'nda renkli görüntüler... Piknikçilerin çadırına dadanan ayılar böyle görüntülendi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.10.2024 09:22
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan 2 bin 948 rakımlı Nemrut Kalderası'nın maskotu haline gelen boz ayılar, piknik için bölgede bulunanların çadırından yiyecek alırken dron kamerasına yakalandı.
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