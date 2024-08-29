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"Narkoçelik-36" operasyonu! 502 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.08.2024 08:53
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Artvin'de düzenlenen "Narkoçelik-36" operasyonunda 502 kilogram esrar ele geçirildiğini, 2 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
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