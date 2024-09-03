03 Eylül 2024, Salı
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Narin'in amcası sorguda ne anlattı? İşte Salim Güran'ın ifadesi
Türkiye, Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek haberi bekliyor. Vatandaşlar "Kayıp Narin bulundu mu?" sorusuna cevap ararken soruşturma kapsamında gözaltına alınan küçük kızın amcası Salim Güran çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. Narin'in babası ile aralarında husumet olduğu iddia edilen amcanın ifadesi de ortaya çıktı.