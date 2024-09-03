03 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Narin'in amcası sorguda ne anlattı? İşte Salim Güran'ın ifadesi

Narin'in amcası sorguda ne anlattı? İşte Salim Güran'ın ifadesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.09.2024 07:03
Türkiye, Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek haberi bekliyor. Vatandaşlar "Kayıp Narin bulundu mu?" sorusuna cevap ararken soruşturma kapsamında gözaltına alınan küçük kızın amcası Salim Güran çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. Narin'in babası ile aralarında husumet olduğu iddia edilen amcanın ifadesi de ortaya çıktı.
İşte Narin’in amcasının ifadesi!
İşte Narin'in amcasının ifadesi!
Gök gürültüsünden korkan sincap!
Gök gürültüsünden korkan sincap!
60 yıldır heyelan korkusu yaşıyorlar!
60 yıldır heyelan korkusu yaşıyorlar!
Kentsel dönüşüm sırasında 3 kafatası ve iskelet bulundu
Kentsel dönüşüm sırasında 3 kafatası ve iskelet bulundu
Genç kızların tekme tokat kavgası kamerada!
Genç kızların tekme tokat kavgası kamerada!
Sultanbeyli’de pazarda dehşet anları!
Sultanbeyli'de pazarda dehşet anları!
Devrilen motosikletin sürücüsü tek ayakkabıyla kaçtı!
Devrilen motosikletin sürücüsü tek ayakkabıyla kaçtı!
Kardeş kavgasında kan aktı!
Kardeş kavgasında kan aktı!
80 bin TL’lik ziynet eşyayı gözünü kırpmadan çaldı!
80 bin TL'lik ziynet eşyayı gözünü kırpmadan çaldı!
Karşı şeride geçen otomobil facia yarattı!
Karşı şeride geçen otomobil facia yarattı!
Kimlik göstermeyi reddeden şüpheliler polisle kavga etti!
Kimlik göstermeyi reddeden şüpheliler polisle kavga etti!
‘Yol verme’ kavgasında kadınları böyle dövdü!
‘Yol verme’ kavgasında kadınları böyle dövdü!
Daha Fazla Video Göster