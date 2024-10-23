Narin Güran cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi dere yatağında bir çuval içerisinde bulunan Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame kabul edildi. Olayda ilk duruşma tarihi de 7 Kasım olarak açıklandı.

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