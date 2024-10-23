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Narin Güran cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da

Narin Güran cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da

Ramazan Almaçayır
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.10.2024 15:46
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi dere yatağında bir çuval içerisinde bulunan Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame kabul edildi. Olayda ilk duruşma tarihi de 7 Kasım olarak açıklandı.
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