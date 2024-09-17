Narin cinayeti | Adli tıp uzmanı Alkan: Şeytani planlar

Diyarbakır'da 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra dere yatağında çuval içinde bulundu. Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanmayı bekliyor. Tutuklu olan ağabey Enes Güran’ın kolundaki diş izleri ile ilgili yeni şüpheler de konuşuluyor. Gözler cinayette sır perdesi aralayacak otopsi raporuna çevrildi. Gelişmeleri A Haber canlı yayına katılan adli tıp uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan değerlendirdi.

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