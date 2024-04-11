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Narenciye paketleme tesisinde yangın

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.04.2024 16:47
Mersin'in Erdemli ilçesinde bir narenciye paketleme tesisinde yangın çıktı. Tesisteki plastik kasalardan dolayı kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
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Narenciye paketleme tesisinde yangın
Narenciye paketleme tesisinde yangın
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