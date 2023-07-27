Mutfaktaki davetsiz misafir böyle yakalandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri, 'mutfağımda maymun var' ihbarla harekete geçti. Merkez Osmangazi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesindeki eve giden ekipler, dolabın üzerindeki maymunu görünce şaşırdı. Durduğu yerde durmayan yavru maymun, ekiplere zor anlar yaşattı. Sakinleştirici iğne ile uyutulan maymun, ekipler tarafından kafese alındı. Maymun, Karacabey'de bulunan Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine nakledildi.

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