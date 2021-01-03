Mutasyona uğramış COVID-19 tespit edilen 3 kişi hakkında yeni gelişme | A Haber muhabiri son durumu aktardı

İngiltere'de COVID-19'un mutasyona uğramış hali Avrupa'da panik yarattı. Türkiye dahil 33 ülkede görülen mutasyona uğrayan virüsün ülkemizde de 15 kişide tespit edildiği açıklanmıştı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde mutasyona uğrayan virüs tespit edilen kişiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Virüs tespit edilen kişinin sağlık durumları nasıl? A Haber muhabiri Vedat Sezer son dakika gelişmesinin detaylarını canlı yayında anlattı.

İngiltere'de mustasyona uğrayan COVID-19'un tespit edildiği 1 kişi Balıkesir'in Edremit ilçesinide karantinaya alındı.

A Haber muhabiri Vedat Sezer test sonuçları pozitif çıkan kişilerin öğrenci yurtlarında karantina altına alındığını aktardı.

Sezer, mutasyona uğraşmış COVID-19 tespit edilen kişilerin genel durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Öte yandan Gaziantep'te 2 kişi aynı şekilde öğrenci yurtlarında karantina altına alındı.