14 Şubat 2025, Cuma
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Müstehcen paylaşım yapmıştı! Sosyal medya fenomeni Taşkın gözaltına alındı
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, yaptığı paylaşımda 14 Şubat'ta yalnız olanlarla 400 bin TL karşılığında akşam yemeğine çıkacağını duyurmuştu. Merve Taşkın'ın paylaşımına tepki yağarken ekipler harekete geçti. Fenomen Taşkın, 'müstehcenlik' suçundan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.