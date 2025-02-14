14 Şubat 2025, Cuma

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Müstehcen paylaşım yapmıştı! Sosyal medya fenomeni Taşkın gözaltına alındı

Müstehcen paylaşım yapmıştı! Sosyal medya fenomeni Taşkın gözaltına alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.02.2025 18:14
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, yaptığı paylaşımda 14 Şubat'ta yalnız olanlarla 400 bin TL karşılığında akşam yemeğine çıkacağını duyurmuştu. Merve Taşkın'ın paylaşımına tepki yağarken ekipler harekete geçti. Fenomen Taşkın, 'müstehcenlik' suçundan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
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Müstehcen paylaşım yapmıştı! Sosyal medya fenomeni Taşkın gözaltına alındı
Müstehcen paylaşım yapmıştı! Fenomen Taşkın gözaltında
Müstehcen paylaşım yapmıştı! Fenomen Taşkın gözaltında
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