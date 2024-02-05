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Muş’ta başıboş köpek dehşeti! Camiye giderken köpek saldırdı

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.02.2024 08:48
Muş'ta camiye giden adama başı boş köpek saldırdı. Yüzünde doku kaybı olan talihsiz adam konuşamıyor.
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Camiye giderken köpek saldırdı
Camiye giderken köpek saldırdı
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