Emine Erdoğan lider eşlerini ağırladı

Emine Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen 19 müttefik ülkenin lider eşini Çankaya Köşkü'nde ağırladı. "Çocuklar, Teknoloji ve Güvenlik" temalı programda dijital dünyanın çocuklar üzerindeki risklerine dikkat çeken Erdoğan, teknoloji şirketlerine bağımsız denetim çağrısında bulundu. Türk mutfağı ve nakış sanatının seçkin örneklerinin sergilendiği tarihi buluşmada, küresel iş birliği ve dayanışma mesajları verildi.