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Mukaddes Emanetler’e gözü gibi bakıyor! Gördüğü Sakal-ı Şerif hayatını değiştirdi | İşte 1400 yıllık o kutsal emanetler...

Mukaddes Emanetler'e gözü gibi bakıyor! Gördüğü Sakal-ı Şerif hayatını değiştirdi | İşte 1400 yıllık o kutsal emanetler...

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 06.03.2025 19:31
Güncelleme:06.03.2025 19:31
Türkiye, 11 Ayın Sultanı Ramazan'ın gelişini sevinçle karşılarken bizler ahaber.com.tr olarak 1400 yıldır özenle saklanan kutsal emanetleri selam ve salavatlar eşliğinde ziyaret ettik. Bilgisayar Mühendisi olan Özer Celep, 17 yıldır İstanbul'da Peygamber efendimizin Mukaddes Emanetleri'nin bakımını ve restorasyonunu gönüllü yaparak yeni nesillere aktarıyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Celep, "Bir Kadir Gecesi'nde camide bir Sakal-ı Şerif gördüm. Baktım ki orada Sakal-ı Şerifin bohçaları ve sandığı yıpranmıştı. Peygamberimize ait böyle bir emanetin o şekilde olması beni inanın çok üzdü. Daha sonra hoca ve oradaki resmi görevlilerle görüşerek bu emanetin muhafazasını rica ettik. Orada ilk çalışmanın startını 29 Mayıs 2008'de yaptık. O tarihten sonra arkası geldi." dedi. İşte Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şeriften Saç-ı Şerife, Ravza-i Şerifi'nin örtüsüne kadar o birçok kutsal emanet…
Mukaddes Emanetler’e gözü gibi bakıyor! Gördüğü Sakal-ı Şerif hayatını değiştirdi | İşte 1400 yıllık o kutsal emanetler...
İşte 1400 yıllık o kutsal emanetler...
İşte 1400 yıllık o kutsal emanetler...
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