Muhammed Gürcan’ın öldüğü kaza anı ortaya çıktı!

Eyüpsultan Kemerburgaz yolunda 22 Şubat’ta, arızalanan UTV aracını emniyet şeridinde kontrol eden 25 yaşındaki Muhammed Gürcan Koçak’a havalimanı yolcu servisi çarptı. Çarpmanın etkisiyle ormanlık alana savrulan Koçak, hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerinden kaçan servis şoförü M.Y., İstanbul Havalimanı’nda yakalandı. İlk ifadesinde yoğun kar nedeniyle bir hayvana çarptığını sandığını söyleyen M.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, servis aracının iki kez frene bastığı ancak durmadan yoluna devam ettiği görüldü.