20 Temmuz 2022, Çarşamba
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Muğla’da bitmeyen yol çalışması isyan ettirdi! Kavaklıdere’de yollar köstebek yuvasına döndü
Muğla'da 2 yıldır tamamlanmayan yollar, bölge halkını isyan ettirdi. A Haber muhabiri Vural Efecik detayları aktardı. AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, "Vatandaşımız perişan Kavaklıdereliler isyanda. Defalarca dile getirmemize rağmen yapılmıyor." dedi.