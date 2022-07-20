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Muğla’da bitmeyen yol çalışması isyan ettirdi! Kavaklıdere’de yollar köstebek yuvasına döndü

A Haber
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Giriş: 20.07.2022 14:33
Muğla'da 2 yıldır tamamlanmayan yollar, bölge halkını isyan ettirdi. A Haber muhabiri Vural Efecik detayları aktardı. AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, "Vatandaşımız perişan Kavaklıdereliler isyanda. Defalarca dile getirmemize rağmen yapılmıyor." dedi.
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