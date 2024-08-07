07 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Muğla Milas'ta orman yangını çıktı!

Muğla Milas'ta orman yangını çıktı!

ahaber.com.tr
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.08.2024 19:46
Muğla’nın Milas ilçesinde yangın çıktı. Milas-Ören arasında kalan Sekköy Mahallesi ormanlık alanda başlayan orman yangınına orman ekiplerinin yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve bölgedeki Kemerköy Termik Santralinin itfaiye ekipleri de müdahale ediyor.
Muğla Milas’ta orman yangını çıktı!
Muğla Milas'ta orman yangını çıktı!
Aydın’da orman yangını çıktı!
Aydın'da orman yangını çıktı!
Kedi ayıya karşı aslan kesildi!
Kedi ayıya karşı aslan kesildi!
Sürahiye sığmayan şeftali
Sürahiye sığmayan şeftali
Bodrum’da doktora şiddet!
Bodrum’da doktora şiddet!
Seyyarların kavgası silahlı çatışmaya döndü
Seyyarların kavgası silahlı çatışmaya döndü
Cibali Karakolu müze ile geri döndü!
Cibali Karakolu müze ile geri döndü!
Safranbolu Evleri’nin özgün mirası!
Safranbolu Evleri’nin özgün mirası!
İstanbul köylerinde dalından organik sebzeler
İstanbul köylerinde dalından organik sebzeler
Uzunhızırlı Göleti kurudu! Göç kuşlara ev sahipliği yapan gölette su kalmadı
Uzunhızırlı Göleti kurudu! Göç kuşlara ev sahipliği yapan gölette su kalmadı
Su çekildi Selçuklu mirası ortaya çıktı!
Su çekildi Selçuklu mirası ortaya çıktı!
İzmir’de korkunç cinayet! Ceset kokmasın diye çuval çuval buz taşımış
İzmir'de korkunç cinayet! Ceset kokmasın diye çuval çuval buz taşımış
Daha Fazla Video Göster