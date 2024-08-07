Muğla Milas’ta orman yangını çıktı!

Muğla’nın Milas ilçesinde yangın çıktı. Milas-Ören arasında kalan Sekköy Mahallesi ormanlık alanda başlayan orman yangınına orman ekiplerinin yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve bölgedeki Kemerköy Termik Santralinin itfaiye ekipleri de müdahale ediyor.