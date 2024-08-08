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Muğla Milas'ta orman yangını! Bir mahalle tahliye ediliyor

Muğla Milas'ta orman yangını! Bir mahalle tahliye ediliyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.08.2024 00:03
Muğla’nın Milas ilçesinde 7 saat önce çıkan orman yangına ekiplerin yoğun müdahalesi devam ederken alevler rüzgarın da etkisi ile her geçen saat daha da büyüyerek ilerliyor. Yangın nedeniyle alevlerin ilerlediği istikamette bulunan Çakıralan Mahallesinin tahliyesi edildiği öğrenildi.
Muğla Milas’ta orman yangını!
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