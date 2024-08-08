Muğla Milas'ta orman yangını! Bir mahalle tahliye ediliyor

Muğla’nın Milas ilçesinde 7 saat önce çıkan orman yangına ekiplerin yoğun müdahalesi devam ederken alevler rüzgarın da etkisi ile her geçen saat daha da büyüyerek ilerliyor. Yangın nedeniyle alevlerin ilerlediği istikamette bulunan Çakıralan Mahallesinin tahliyesi edildiği öğrenildi.