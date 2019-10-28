Müge Anlı'dan Zazaca açıklaması! Canlı yayında her şeyi tek tek anlattı |Video

Hafta içi her gün ATV ekranında birçok kayıp, cinayet ve sır dolu olayları aydınlatan araştırmacı gazeteci Müge Anlı ile ilgili 'Zazaca konuşan kadını yayından aldı' iddiasına yanıt verdi. Anlı, iddialara "Kuaförüm de Zaza olduğunun söylenmesini istiyor. Ayrıca, kaçınız İspanyolca biliyorsunuz mesela, ben bilmiyorum. Ben bir kanal çalışanıyım, benimle alakası olmayan şeyler var, kuralları RTÜK belirliyor. Bu kanal, anlamadığı, dilini bilmediği her şeyi yayından alıyor. Bu Zazaca olabilir, İspanyolca olabilir, Japonca olabilir..."

Sosyal medyadan gelen, yayını izlememelerine rağmen hakarete varan ağır eleştirilere karşı Müge Hanım açıklamada bulundu. İşte Müge Anlı'nın canlı yayında yaptığı o açıklamalar;

"Kuaförüm de Zaza olduğunun söylenmesini istiyor. Ayrıca, kaçınız İspanyolca biliyorsunuz mesela, ben bilmiyorum. Ben bir kanal çalışanıyım, benimle alakası olmayan şeyler var, kuralları RTÜK belirliyor. Bu kanal, anlamadığı, dilini bilmediği her şeyi yayından alıyor. Bu Zazaca olabilir, İspanyolca olabilir, Japonca olabilir. Ben Zazaca diye bir dilin olduğunu da gayet iyi biliyorum. Eğer hanımefendi buraya gelecek olsaydı bir tercüman getirirdik. Benim yengem de Arnavut, yarın bir gün onu da getirsek ve Arnavutça konuşsa onun dedikleri de kesilecek burada, benimle ilgisi yok. Neden böyle bir ayrım yapıyorsunuz? Zazalar da ülkemizin en değerli parçalarından biri. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız, hepimiz birinci sınıf vatandaşız. Üzülüyorum çünkü konuştuğum insanların çoğu yayını izlememiş bile, beni evlerinin bir kızı olarak görenler var, ben o insanların yanlış anlamasını istemiyorum. Burası BM değil, her dilden bir tercüman yok burada. Biz Türkçe yayın yapıyoruz. Almanca bilmeme rağmen Almanca tercüman tutuyoruz ki eleştiri almayalım diye, empati denilen bir şey var, bu insanlara yardım etmekten başka hiçbir gayemiz yok bizim. Ben özür dilemem çünkü ben bir şey söylemedim, Zazalara karşı bir şey söylemem bir kenara, söyleyen olursa da söyletmem. İnsanları galeyana getirmek yerine empati kurulsun. Benimle ilgili aklından en ufak kötü bir şey geçiren Zaza teyzem, amcam varsa onlar için yapıyorum bu açıklamayı, başımın üstünde yerleri var. Yarın bir gün televizyonculuk tarihi yazılırsa bu milletin beraber nelerin üstesinden geldiği de yazılacak." dedi.

Rahmi Bey:

"Doğup büyüdüğüm Siverek'e sesleniyorum. Ben de Zaza kökenliyim ve bununla da iftihar ediyorum. Bu programda dil, din, renk, cinsiyet ayrımının asla yapılmıyor, bu programda kendi kökenine dil uzatılmış olsa zaten kendisinin arkasında durmam duramam! 12 sene burada hukukçu kimliğiyle oturamam!" dedi.