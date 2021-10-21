Müge Anlı’da bir cinayet itirafı daha! Radyocu Mehmet Karahan kimdir? DJ Gezgin'i kim öldürdü? Abla Fatma Karadağ'dan tüyler ürperten cinayet itirafı

Müge Anlı, bu kez radyocu Mehmet Karahan'ın şüpheli kaybını ele aldı. Programa başvuran Fatma Karahan, 2017 yılında birlikte olduğu kişi tarafından dövülerek öldürülen kardeşinin cansız bedeniyle günlerce aynı evde kaldığını iddia etti. Onun bu sözleri kan dondurdu.

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