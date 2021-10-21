21 Ekim 2021, Perşembe
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Müge Anlı’da bir cinayet itirafı daha! Radyocu Mehmet Karahan kimdir? DJ Gezgin'i kim öldürdü? Abla Fatma Karadağ'dan tüyler ürperten cinayet itirafı
Müge Anlı, bu kez radyocu Mehmet Karahan'ın şüpheli kaybını ele aldı. Programa başvuran Fatma Karahan, 2017 yılında birlikte olduğu kişi tarafından dövülerek öldürülen kardeşinin cansız bedeniyle günlerce aynı evde kaldığını iddia etti. Onun bu sözleri kan dondurdu.