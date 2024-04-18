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Mücevher fuarı başladı! En ışıltılı fuar misafirlerine kapıların açtı

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 18.04.2024 11:57
Altın, mücevher ve takı sektöründeki markalar, en ışıltılı fuar için İstanbul Fuar Merkezi’nde 55'inci kez bir araya geldi. Birbirinden özel koleksiyonlar, 20 Nisan'a kadar misafirlerini bekliyor.
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