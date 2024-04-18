Mücevher fuarı başladı! En ışıltılı fuar misafirlerine kapıların açtı

Altın, mücevher ve takı sektöründeki markalar, en ışıltılı fuar için İstanbul Fuar Merkezi’nde 55'inci kez bir araya geldi. Birbirinden özel koleksiyonlar, 20 Nisan'a kadar misafirlerini bekliyor.

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