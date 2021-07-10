MSB görüntüleri paylaştı! Anadolu-21 Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı'nda nefes kesen anlar...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anadolu-21 Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını bildirdi. MSB'nin paylaşımda, nefes kesen tatbikata ilişkin görüntülere de yer verildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye, Arnavutluk, Azerbaycan, Katar, Kazakistan, Pakistan ve Özbekistan Özel Kuvvet unsurlarının fiili olarak katılımıyla icra edilen Anadolu-21 Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı başarıyla tamamlandı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, tatbikata ilişkin görüntülere de yer verildi.