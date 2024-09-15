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Motosikletin gaz kolu takılı kalınca feci şekilde can verdi

Motosikletin gaz kolu takılı kalınca feci şekilde can verdi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.09.2024 12:36
Adana'da 80 yaşındaki adam kullandığı motosikletin gaz kolu takılı kalınca otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ise saniye saniye görüntülendi.
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