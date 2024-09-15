15 Eylül 2024, Pazar
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Motosikletin gaz kolu takılı kalınca feci şekilde can verdi
Adana'da 80 yaşındaki adam kullandığı motosikletin gaz kolu takılı kalınca otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ise saniye saniye görüntülendi.