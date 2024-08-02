Motosikleti polisin üzerine sürüp kaçtı, plakasına sadece 2 bin 196 TL ceza yazılabildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlerde 200'ün üzerinde motosiklet kontrol edilirken 465 bin TL dolayında para cezası uygulandı, 4 motosiklet trafikten men edildi. Hisar Caddesi'nde çocuk yaştaki motosiklet sürücüsü polisin dur ihtarına uymayarak üzerlerine motosiklet sürüp kaçarken 30 bin lira yerine plakasına sadece 2 bin 196 TL ceza uygulanabildi. Şelale Caddesi'nde trafik ekiplerini görünce Hisar Caddesi'ne kaçan, buradaki polisleri görünce yeniden geri dönen motosiklet sürücüsü, “Kaçıp kaçmamak arasında kararsız kaldım. 30 saniye düşünüp geri geldim” diyerek kendini savunmaya çalıştı.