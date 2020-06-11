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Motosiklet kazası kamerada! Önce otobüs sıkıştırdı sonra da... | VİDEO

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Giriş: 11.06.2020 09:35
Güncelleme:11.06.2020 09:38
Kabataş'ta kask kamerasına yansıyan görüntülerde, duraktan çıkan otobüsün sol şeride geçtiği esnada motosiklet sürücüsünü sıkıştırdığı görüldü. Bariyerlere çarpmamak için yavaşlayarak kendisini sağ şeride atan motosiklete arkadan gelen bir başka motosikletin çarptığı kask kamerasına yansıdı.

Olay, Beyoğlu Meclis-i Mebusan Caddesi'nde dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Karaköy istikametine seyir halinde olan motosikletli, duraktan yolcu alan otobüs sol şeride girip kendisini sıkıştırınca sağ şeride geçmek istedi. Sağ şeride geçen motosikleti arkadan gelen başka motosiklet fark etmeyerek arkadan çarptı.

İki motosiklet yola savrulurken üzerinde bulunan 4 kişi de yere düştü. Kazada 4 kişi hafif şekilde yaralanırken, kaza anı bir başka motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kask kamerasına yansıyan görüntülerde duraktan çıkan otobüsün sol şeride geçtiği esnada motosiklet sürücüsünü sıkıştırdığı görüldü. Bariyerlere çarpmamak için yavaşlayarak kendisini sağ şeride atan motosiklete arkadan gelen bir başka motosikletin çarptığı kask kamerasına yansıdı. Otobüsün ise durmayarak yoluna devam ettiği görüldü.

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