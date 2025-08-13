Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

14 Ağustos 2025, Perşembe

Giriş: 13.08.2025 22:58
Kaza Gölhisar ilçesi Konak Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mustafa A.(33) idaresindeki 26 TH 236 plakalı Peugeot marka otomobil ile Umut K.(17) idaresindeki 15 ADD 942 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Umut K. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Bayram E. E.(17) yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
